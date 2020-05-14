2020-05-14T16:58:48+03:00
Общество

В Воронеже ищут подрядчика на завершение реконструкции парка "Орленок"

Заявки на тендер можно подать до 21 мая
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Управление строительной политики Воронежа начало поиск подрядчика для завершения благоустройства парка «Орленок». Напомним, прежний подрядчик не смог завершить реконструкцию зеленой зоны из-за финансового кризиса, связанного с коронавирусом. В итоге мэрия расторгла контракт, оплатив уже выполненный объем работ. И объявила новый тендер.

Согласно опубликованной на портале госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта 146 млн рублей (власти рассчитывают, что в ходе торгов она снизится). Заявки на участие в торгах принимаются до 21 мая.

Подрядчик должен завершить работы к 30 ноября (ранее планировалось сделать это до 1 сентября).

Напомним, реконструкция парка «Орленок» стартовала в июле 2019 года. По проекту, место отдыха должно быть разделено на несколько тематических и функциональных зон: мемориальную, спортивную, рекреационную, зону фудкорта, арт-зону, общественную, площадку для выгула собак и детскую площадку. При этом чиновники обещали максимально сохранить исторический облик парка, восстановив или воссоздав по образцу основные декоративные объекты. Например, украшение входной группы и фонтан в центре «Орленка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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