Под Воронежем выяснили, что остановку разрисовал свастикой подросток

14 Май 2020 2020-05-14T17:05:58+03:00

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В Новоусманском районе установили вандалов, 5 мая разрисовавших свастикой граффити со звездой Победы на одной из остановок. Эту мерзость оперативно закрасили. Оказалось, что фашистский символ наносил подросток, а двое его несовершеннолетних приятелей за этим процессом наблюдали.

- Вандалами оказались два школьника из Новоусманского района и один из Панинского. Всем троим по 13 лет. Поведение новоусманских школьников рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних, панинца – по месту его жительства, - рассказали в пресс-службе администрации Новоусманского района. – Подростки извинились и заявили, что больше такого не повторится. В знак раскаяния они в сопровождении родителей, сотрудников органов МВД, прокуратуры, МЧС и ФСИН участвовали в возложении цветов к братской могиле № 415, в которой лежат 536 солдат и офицеров Красной Армии, защитников Воронежа.

По данным «КП-Воронеж», один из новоусманских подростков, участвовавших в этом акте вандализма (причем не тот, кто рисовал), будет со следующего учебного года отправлен в центр психолого-педагогической помощи (закрытое коррекционное учреждение). Мать на комиссии признала, что не справляется с его воспитанием. Школьник замечен в драках, оскорблениях, унижениях одноклассников. В то же время подростка, кто наносил свастику, по характеристикам с места учебы, трудно назвать таким уж отъявленным хулиганом. Однако он сильно подвержен чужому влиянию.

- Я не должен был так поступать, извиняюсь, больше такого не повторится, - заявил рисовальщик свастики на видео, сделанном полицейскими. - Делал это неосознанно, не знал, что за это что-то будет, что последствия будут такими.

Этот школьник и его панинский приятель поставлены на учет в полиции. Тот, кого отправят в коррекционное учреждение, там стоял еще до ЧП со свастикой.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/779107" frameborder="0"></iframe> Школьник, разрисовавший свастикой остановку: "Не знал, что будут такие последствия".

ИСТОЧНИК KP.RU