2020-05-14T17:05:58+03:00
Общество

Под Воронежем выяснили, что остановку разрисовал свастикой подросток

Причем пока один наносил на патриотическое граффити фашистский символ, еще двое наблюдали [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В знак раскаяния школьники вместе с представителями силовых ведомств возложили цветы к могиле павших солдатов и офицеров Красной Армии.В знак раскаяния школьники вместе с представителями силовых ведомств возложили цветы к могиле павших солдатов и офицеров Красной Армии.Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
Изменить размер текста:

В Новоусманском районе установили вандалов, 5 мая разрисовавших свастикой граффити со звездой Победы на одной из остановок. Эту мерзость оперативно закрасили. Оказалось, что фашистский символ наносил подросток, а двое его несовершеннолетних приятелей за этим процессом наблюдали.

- Вандалами оказались два школьника из Новоусманского района и один из Панинского. Всем троим по 13 лет. Поведение новоусманских школьников рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних, панинца – по месту его жительства, - рассказали в пресс-службе администрации Новоусманского района. – Подростки извинились и заявили, что больше такого не повторится. В знак раскаяния они в сопровождении родителей, сотрудников органов МВД, прокуратуры, МЧС и ФСИН участвовали в возложении цветов к братской могиле № 415, в которой лежат 536 солдат и офицеров Красной Армии, защитников Воронежа.

По данным «КП-Воронеж», один из новоусманских подростков, участвовавших в этом акте вандализма (причем не тот, кто рисовал), будет со следующего учебного года отправлен в центр психолого-педагогической помощи (закрытое коррекционное учреждение). Мать на комиссии признала, что не справляется с его воспитанием. Школьник замечен в драках, оскорблениях, унижениях одноклассников. В то же время подростка, кто наносил свастику, по характеристикам с места учебы, трудно назвать таким уж отъявленным хулиганом. Однако он сильно подвержен чужому влиянию.

- Я не должен был так поступать, извиняюсь, больше такого не повторится, - заявил рисовальщик свастики на видео, сделанном полицейскими. - Делал это неосознанно, не знал, что за это что-то будет, что последствия будут такими.

Этот школьник и его панинский приятель поставлены на учет в полиции. Тот, кого отправят в коррекционное учреждение, там стоял еще до ЧП со свастикой.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Школьник, разрисовавший свастикой остановку: "Не знал, что будут такие последствия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже запустят дачные маршруты
В Воронежской области на пожаре погибла женщина
Водитель на «Maserati» промчался по воронежской набережной со скоростью 180 км/ч
В Воронеже ищут подрядчика на завершение реконструкции парка "Орленок"
Под Воронежем выяснили, что остановку разрисовал свастикой подросток
В Воронеже поймали грабителя, который сорвал цепочку с прохожей
В пяти дворах Центрального района Воронежа идет благоустройство
В Воронежской области обход Павловска и Лосево откроют в начале лета
Полицейские ловят воронежцев без масок в маршрутках, аптеках и магазинах
Прокурор Воронежской области пообщается с гражданами по Скайпу
Под Воронежем ищут мотоциклиста, сбившего девочку
Стало известно, что сделают с участком воронежской улицы, где провалилась иномарка
За нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук
Разработка проекта дороги от Шишкова до Тимирязева завершится к концу июня
В Воронежской области до конца лета должны отремонтировать дорогу к аннинскому автовокзалу
В Воронеже в этом году отремонтируют улицу Беговую
Открыть движение по виадуку на 9 Января в Воронеже теперь планируют в августе
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь