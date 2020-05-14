В Воронеже поймали грабителя, который сорвал цепочку с прохожей

14 Май 2020 2020-05-14T15:57:53+03:00

Его задержали на соседней улице

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В Воронеже по горячим следам задержали грабителя.

На 57-летнюю жительницу Левобережного района около 18.30 вечера на улице Меркулова напал прохожий. Мужчина неожиданно подошел сзади, сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся. Потерпевшая оценила ущерб 5 000 рублей.

Сотрудники ППС, патрулируя близлежащие улицы, задержали схожего по приметам парня. 25-летний мужчина признался, что при появлении сотрудников полиции испугался и выбросил ювелирное изделие.

Мужчине за грабеж грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU