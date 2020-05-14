2020-05-14T15:33:03+03:00
Общество

В пяти дворах Центрального района Воронежа идет благоустройство

А всего в плане на этот год 10 адресов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В этом году по программе «Формирование современной городской среды» в Центральном районе Воронежа благоустроят 10 дворов. В половине из них работы идут полным ходом. Это дворы по адресам: Ломоносова 117, Ломоносова, д. 114/5, Березовая роща, д. 56, Березовая роща, д. 62, Средне-Московская, д. 7. Объём выполненных работ в двух дворах уже превысил 50%.

На реализацию программы благоустройства дворов в Центральном районе направят 32,9 млн. рублей. Работы ведутся при взаимодействии с местными жителями. Если у вас есть какие-то предложения, пожелания или замечания, звоните в управу: тпо телефонам: 252-44-42, 259-76-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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