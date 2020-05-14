В Воронежской области обход Павловска и Лосево откроют в начале лета

14 Май 2020 2020-05-14T15:35:57+03:00

Это будет платный участок дороги с разрешенной скоростью до 130 км/ч

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О сроках ввода обхода Павловска и Лосева (новый платный участок на М4 «Дон») сегодня в соцсетях рассказал руководитель департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

- Проектный срок ввода в эксплуатацию – это конец 2020 года, даже говорили о начале 2021 года. Но, учитывая опережающие темпы самого строительства обхода, была скорректирована дата ввода, на апрель – начало мая, - сказал главный дорожник региона.

Причиной задержки, по его словам, стал участок меньше 100 метров, который пришелся на пересечение магистрального газопровода и не позволил уложиться в эти сроки:

- Но вопрос с переустройством газовой трубы удалось решить. Эта труба очень важная – она соединяет несколько регионов. И теперь дорожники ставят новые сроки: конец мая - начало июня - завершение полностью объемов работ и ввод в эксплуатацию.

Напомним, на платном участке будет четыре полосы движения (по две в каждую сторону), 37 путепроводов и мостов, пять транспортных развязок и семь площадок для отдыха. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, скорость движения будет 110км/ч:

- В дальнейшем мы думаем поставить скорость 130 км/ч - ни одного светофора, ни одного перекрестка, ни одного левого поворота, две полосы в каждую сторону, везде отбойники. Трасса великолепная.

После открытия обхода продолжать движение можно будет и по «старому» участку, и по- новому. Во втором варианте это займет 20 – 25 минут (при разрешенной скорости 130 км/час).

К строительству обхода Лосево и Павловска приступили в августе 2017 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

М-4 "Дон" в пределах Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей имеет протяженность 980,323 км.

Из этого на наш регион приходится 346,67 км.

ИСТОЧНИК KP.RU