Полицейские ловят воронежцев без масок в маршрутках, аптеках и магазинах

14 Май 2020 2020-05-14T15:12:32+03:00

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В столице Черноземья полицейские, росгвардейцы и чиновники начали рейды по городским улицам и маршруткам, а также местам, связанным с обслуживанием населения, с целью выявления воронежцев без масок. Напомним, в регионе начал действовать масочный режим, направленный на борьбу с распространением коронавируса.

Проверить наличие масок и перчаток могут на остановках общественного транспорта, в маршрутках, в аптеках, магазинах, МФЦ, отделениях банков или Пенсионного фонда.

- Сотрудники полиции разъясняют правила соблюдения режима, необходимость использования индивидуальных средств защиты органов дыхания и рук для профилактики распространения коронавирусной инфекции. И напоминают, что воронежцы, игнорирующие требования властей, могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 30 000 рублей, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU