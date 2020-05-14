Прокурор Воронежской области пообщается с гражданами по Скайпу

14 Май 2020 2020-05-14T14:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжающийся в Воронежской области режим самоизоляции порождает новые формы общения между жителями региона и государственными структурами. В новом формате пройдет и прием граждан в прокуратуре области.

В понедельник, 18 мая, в период с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. прокурор области Александр Гулягин в режиме видеосвязи с помощью программы «Skype» в сети Интернет проведёт личный приём граждан, обжалующих решения, принятые его заместителями по ранее разрешенным обращениям.

Для видеосвязи будет использоваться учётное имя procvrn@mail.ru

Попасть на прием можно по предварительной записи также в режиме видеосвязи с использованием указанного учетного имени в программе «Skype» до 16 час. 30 мин. 15 мая 2020 года. Перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU