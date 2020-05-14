2020-05-14T14:51:18+03:00
Общество

Прокурор Воронежской области пообщается с гражданами по Скайпу

Видеоприем пройдет по предварительной записи
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Продолжающийся в Воронежской области режим самоизоляции порождает новые формы общения между жителями региона и государственными структурами. В новом формате пройдет и прием граждан в прокуратуре области.

В понедельник, 18 мая, в период с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. прокурор области Александр Гулягин в режиме видеосвязи с помощью программы «Skype» в сети Интернет проведёт личный приём граждан, обжалующих решения, принятые его заместителями по ранее разрешенным обращениям.

Для видеосвязи будет использоваться учётное имя procvrn@mail.ru

Попасть на прием можно по предварительной записи также в режиме видеосвязи с использованием указанного учетного имени в программе «Skype» до 16 час. 30 мин. 15 мая 2020 года. Перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже запустят дачные маршруты
В Воронежской области на пожаре погибла женщина
Водитель на «Maserati» промчался по воронежской набережной со скоростью 180 км/ч
В Воронеже ищут подрядчика на завершение реконструкции парка "Орленок"
Под Воронежем выяснили, что остановку разрисовал свастикой подросток
В Воронеже поймали грабителя, который сорвал цепочку с прохожей
В пяти дворах Центрального района Воронежа идет благоустройство
В Воронежской области обход Павловска и Лосево откроют в начале лета
Полицейские ловят воронежцев без масок в маршрутках, аптеках и магазинах
Прокурор Воронежской области пообщается с гражданами по Скайпу
Под Воронежем ищут мотоциклиста, сбившего девочку
Стало известно, что сделают с участком воронежской улицы, где провалилась иномарка
За нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук
Разработка проекта дороги от Шишкова до Тимирязева завершится к концу июня
В Воронежской области до конца лета должны отремонтировать дорогу к аннинскому автовокзалу
В Воронеже в этом году отремонтируют улицу Беговую
Открыть движение по виадуку на 9 Января в Воронеже теперь планируют в августе
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь