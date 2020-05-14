Под Воронежем ищут мотоциклиста, сбившего девочку

14 Май 2020 2020-05-14T14:40:23+03:00

Ребенка с травмами отправили в больницу

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В Воронежской области сотрудники ГИБДД разыскивают мотоциклиста, который сбил ребенка. Авария произошла около 15.00 в Лисках возле дома по проспекту Ленина, 45а.

Мотоциклист сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся. Ребенка с травмами отправили в больницу.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону дежурной части Госавтоинспекции 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU