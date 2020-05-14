2020-05-14T14:41:46+03:00
Происшествия

Стало известно, что сделают с участком воронежской улицы, где провалилась иномарка

В «Квадре» сообщили, что там снова будут ремонтировать трубопровод
Юрий КОЗЛОВ
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Адвокат полагает, что если владелец машины будет судиться с коммунальщиками, его шансы на получение компенсации достаточно велики.Адвокат полагает, что если владелец машины будет судиться с коммунальщиками, его шансы на получение компенсации достаточно велики.Фото: Максим ГОРОХОВ
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В ПАО «Квадра» прокомментировали ДТП на улице Лидии Рябцевой Коминтерновского района. Напомним, там утром 14 мая «Альфа-Ромео» провалилась одним колесом в яму. На этом участке недавно чинили трубы.

- Опасный участок, на котором произошло повреждение нашей сети, уже огорожен. Наши специалисты ведут земляные работы, после чего приступят к ремонту трубопровода, - сообщили в ПАО «Квадра».

Теоретически владелец машины может подать в суд для возмещения ущерба. О перспективах такого иска рассказал адвокат Вячеслав Чуприн:

- Обычно в таких случаях хозяин машины обращается в коммунальную организацию и пытается получить определенные деньги в качестве компенсации в досудебном порядке. Если это сделать не удастся, тогда уже придется подавать гражданский иск. При условии, что водитель не нарушил правила парковки, шансы на то, чтобы получить компенсацию, у него достаточно велики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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