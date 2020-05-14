Разработка проекта дороги от Шишкова до Тимирязева завершится к концу июня

14 Май 2020 2020-05-14T14:11:38+03:00

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Разработка проектной документации для дороги от Шишкова до Тимирязева должна завершиться к концу июня. Напомним, ей занимается победитель и единственный участник торгов - фирма «Центр-дорсервис».

Проект должны пройти государственную экспертизу со дня на день. Об этом сообщил 14 мая руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин.

Цена контракта не снижалась - 10 миллионов рублей. Как рассказывал «КП-Воронеж» до этого руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов, власти города оплатят из этой суммы 2,5 миллиона. Остальные деньги выделят три компании, которые активно застраивают этот район.

Как подчеркнул Максим Оськин, проектировщик продумывает и варианты с организацией движения в микрорайоне «Березовая роща». Ведь если там ничего не сделать, пробка просто переместится на новое место, и водители так же будут с трудом выбираться из нее. Пока рассматриваются варианты со строительством надземных пешеходов - в этом случае можно убрать некоторые светофоры. Однако среди местных жителей не мало пенсионеров, кому такая затея может не понравиться. Есть также вариант со строительством новых выездов - он прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU