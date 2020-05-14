В Воронежской области до конца лета должны отремонтировать дорогу к аннинскому автовокзалу
В непогоду люди вынуждены идти к нему по грязи
В Анне ждут, когда сделают дорогу к автовокзалу.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Главному дорожнику Воронежской области пожаловались на дорогу, ведущую к автовокзалу в Анне. Как отметил в рамках прямого эфира в соцсетях руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин, этот участок является муниципальным. Следовательно, его должны отремонтировать за счет района.
- Я обратился к его главе, он пообещал, что до конца сезона дорогу приведут в порядок, - сказал Максим Оськин.
Стоит отметить, что дороги там фактически не осталось, и люди вынуждены добираться до автовокзала по грязи.
ИСТОЧНИК KP.RU