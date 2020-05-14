В Воронеже в этом году отремонтируют улицу Беговую

14 Май 2020 2020-05-14T14:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже приступили к ремонту улицы Шишкова до соединения ее с Московским проспектом. Следующим этапом, пообещал сегодня в рамках прямого эфира в соцсетях руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин, будет ремонт улицы Беговой.

- Там, где находится оптовая база игрушек, дорога находится в ужасном состоянии - ее там периодически подсыпают. Они там ждут ремонта. Так что будем планомерно продвигаться в этом направлении, пока следуем к соединению с улицей 45 Стрелковой дивизии, - отметил главный дорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU