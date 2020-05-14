2020-05-14T13:45:32+03:00
Общество

Открыть движение по виадуку на 9 Января в Воронеже теперь планируют в августе

Хотя заветная для горожан дата может перенестись и на начало сентября
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Работы продолжаютсяРаботы продолжаютсяФото: с сайта мэрии Воронежа
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Открыть движение по виадуку на 9 Января в Воронеже планируют в августе или начале сентября. Об этом 14 мая в прямом эфире сообщил руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин.

Оптимистичный прогноз, согласно которому открыть движение по мосту могли уже в июне, выдержать не удалось из-за пандемии коронавируса. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что графика был бы реален с условием бесперебойной поставки строительных материалов, однако тем же бетонным заводам пришлось на время приостановить работу.

Напомним, по контракту срок окончания реконструкции - 1 октября 2020 года.

По последним сообщениям, продолжается устройство буронабивных свай и усиление существующего фундамента на промежуточных опорах.

«Комсомолка» уже задавалась вопросом: что будет дальше и какие коррективы внесет эпидемия в реализацию ранее заявленных планов и традиционных весенних мероприятий?

ИСТОЧНИК KP.RU

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