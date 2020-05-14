Под Воронежем у ТРК «Град» установят фиксирующие нарушения камеры

14 Май 2020 2020-05-14T13:17:48+03:00

Они появятся, скорее всего, во время строительства надземного пешеходного перехода

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Руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Максима Оськина 14 мая в прямом эфире спросили о том, появятся ли рядом с пешеходным переходом у Сити-парка «Град» камеры, которые будут фиксировать нарушения автомобилистов, выезжающих на выделенную полосу для автобусов.

По словам воронежцев, автомобилисты, чтобы проскочить быстрее это место, занимают участок, предназначенный исключительно для общественного транспорта. Соответствующий дорожный знак и разметка соответственно останавливают не всех водителей.

Максим Оськин подчеркнул, что камеры, фиксирующие нарушения, появятся, но, скорее всего, к сентябрю, когда планируется строительство надземного пешеходного перехода на данном участке. Впрочем, с появлением этого сооружения, исчезнет светофор, из-за которого автомобилистам приходится останавливаться. Следовательно и проблема с выездом машин на выделенную для общественного транспорта полосу может решиться сама собой.

Ранее прокуратура Рамонского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 56-летнего жителя Воронежа. Мужчину будут судить за ДТП на пешеходном переходе у ТРК «Град».

После ДТП одноклассники пострадавшей обратились в облдуму с просьбой построить у «Града» надземный переход. Как вариант временного решения проблемы - поставить на «зебре» светофор. Вскоре после обращения детей власти сообщили о планах по строительству сразу нескольких надземных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU