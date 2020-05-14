2020-05-14T13:06:47+03:00
Общество

Воронежцам напомнили, что фасоль, картофель и помидоры могут быть ядовитыми

В зависимости от спелости, условий хранения и приготовления в них могут образоваться токсины
Елена ФЕДЯШЕВА
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Привычные нам продукты могут стать ядовитыми и вызвать отравление. Об этом воронежцам напомнили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Причиной отравления могут быть неправильное хранение, употребление недозревших продуктов или продуктов, в определенный период накопивших токсины.

Например, можно получить отравление сырой красной фасолью, позеленевшим от хранения на солнце картофелем, зелеными недозревшими томатами, ядрами косточек абрикоса, некоторыми видами рыб (выловленными в период нереста).

- Клинические проявления отравлений растительными продуктами, схожи с бактериальными и другими отравлениями: тошнота, рвота, диарея, потеря сознания, судороги, слабость, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Если в пищу употребляются моллюски, содержащие токсины, клиническая картина варьируется в зависимости от вида токсина. Термическая обработка моллюсков, к сожалению, не уничтожает токсины.

На что следует обращать внимание, чтобы не получить отравление:

• красную фасоль употреблять только после 5-часового вымачивания и отваривания;

• не употребляйте в пищу картофель с зелёными участками;

• не употреблять в пищу свежие зеленые томаты (исключение — засоленные);

• перед употреблением очищать баклажаны

• не использовать в пищу мед диких пчёл;

• очищать рыбу от икры, выловленную в период нереста (икру в пищу не употреблять).

ИСТОЧНИК KP.RU

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