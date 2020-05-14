Воронежцам напомнили, что фасоль, картофель и помидоры могут быть ядовитыми
Привычные нам продукты могут стать ядовитыми и вызвать отравление. Об этом воронежцам напомнили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Причиной отравления могут быть неправильное хранение, употребление недозревших продуктов или продуктов, в определенный период накопивших токсины.
Например, можно получить отравление сырой красной фасолью, позеленевшим от хранения на солнце картофелем, зелеными недозревшими томатами, ядрами косточек абрикоса, некоторыми видами рыб (выловленными в период нереста).
- Клинические проявления отравлений растительными продуктами, схожи с бактериальными и другими отравлениями: тошнота, рвота, диарея, потеря сознания, судороги, слабость, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Если в пищу употребляются моллюски, содержащие токсины, клиническая картина варьируется в зависимости от вида токсина. Термическая обработка моллюсков, к сожалению, не уничтожает токсины.
На что следует обращать внимание, чтобы не получить отравление:
• красную фасоль употреблять только после 5-часового вымачивания и отваривания;
• не употребляйте в пищу картофель с зелёными участками;
• не употреблять в пищу свежие зеленые томаты (исключение — засоленные);
• перед употреблением очищать баклажаны
• не использовать в пищу мед диких пчёл;
• очищать рыбу от икры, выловленную в период нереста (икру в пищу не употреблять).
ИСТОЧНИК KP.RU