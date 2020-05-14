Под Воронежем появится еще один надземный переход
На 492 километре трассы «Дон» к концу 2020 года построят надземный переход. Об этом сообщили в ГК «Автодор».
Переход решили сделать, потому что в этом месте достаточно оживленная дорога, которую нелегко перейти. Между тем рядом располагаются садоводческие товарищества «Искра», «Политехник», другие населенные пункты. С появлением надземного перехода пересекать дорогу будет куда безопаснее. Особенно инвалидам – для них обещают сделать пандусы.
Улучшится и трафик в этом месте – машины не будут останавливаться, чтобы пропустить пешеходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU