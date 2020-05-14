2020-05-14T12:57:04+03:00
Общество

Под Воронежем пообещали сделать освещение вдоль дороги

А пока ее будут ремонтировать
Татьяна МИСТЮКОВА
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В этом году отремонтируют восемь км автодороги Новая Усмань-Сомово. Об этом сегодня в рамках прямого эфира в соцсетях рассказал руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин. Дорога идет через новый микрорайон Новой Усмани, где недавно построили детский садик, сейчас строят школу. Жители боятся в ночное время ходить по обочине, так как там нет освещения.

Максим Оськин рассказал, что в этом году помимо дороги приведут в порядок существующие на ней пешеходные переходы (нарисуют новую разметку и поставят опоры освещения). А вот опоры по всему участку поставят не раньше следующего года:

- Пока готовится проект. А отторгуем мы весь участок дороги под освещение или в этом или в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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