Заключенный напал на работника колонии под Воронежем

14 Май 2020 2020-05-14T12:54:12+03:00

Сотрудник при обыске нашел у него телефон

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Уже сидящего в местах лишения свободы 46-летнего жителя Лискинского района будут судить еще за одно преступление. Мужчина, отбывающий срок за убийство по неосторожности, напал на сотрудника колонии №3, когда тот проводил обыск.

Инцидент произошел в начале апреля 2020 года, сотрудник колонии обнаружил у мужчины запрещенный предмет - мобильный телефон. После чего осужденный набросился на проверявшего. Сотрудники УФСИН скрутили напавшего, теперь ему грозит еще пять лет заключения, дело передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU