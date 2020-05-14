2020-05-14T12:49:06+03:00
Общество

В Воронеже стало известно, повлияет ли продление режима самоизоляции на срок начала оплаты парковок

В мэрии пояснили, что водителям все же придется раскошеливаться с 18 мая
Юрий КОЗЛОВ
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С начала следующей недели снова придется привыкать пользоваться паркоматами.С начала следующей недели снова придется привыкать пользоваться паркоматами.Фото: из архива «КП»
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В связи с продлением режима самоизоляции до конца лета возник вопрос: не продлят ли в мэрии срок, когда можно не оплачивать парковки в центре города? Напомним, ранее сообщали, что водителям придется отдавать деньги с 18 мая. Оказалось, что эта дата не поменялась.

- Парковками в центре города, как известно, до начала режима самоизоляции можно было пользоваться бесплатно в выходные дни. До 11 мая президент таковыми распорядился считать и будни. А вот с 12-го выходные закончились, а значит, и за парковки снова надо будет платить. Режим самоизоляции тут ни при чем, - пояснили в мэрии Воронежа.

Напомним, работе платных парковок сначала мешал законодательный казус: административные комиссии не могли запрашивать сведения о нарушителях в ГИБДД. Вскоре после принятия соответствующего закона, разрешающего это делать, началась пандемия коронавируса и режим выходных дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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