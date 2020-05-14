В Воронеже в очередной раз отремонтируют улицу Краснознаменную

14 Май 2020 2020-05-14T12:33:53+03:00

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Сегодня, 14 мая, руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин в рамках прямого эфира в соцсети рассказал о том, что в ближайшее время ждет улицу Краснознаменная. Жители жалуются на ее состояние - казалось, совсем недавно, в 2018 году ее капитально отремонтировали. И вот снова Краснознаменная оказалась разбита. По словам Максима Оськина, два года назад улица была в прекрасном состоянии - привели в порядок покрытие, ливневые колодцы. Но потом "Водоканал" сделал там разрытие, чтобы заменить ветхий водопровод. А вот качественно отремонтировать за собой асфальт на этом месте, видимо, не смог, из-за чего там образовались провалы и просадки.

- Администрация Воронежа обратилась в с суд, чтобы заставить "Водоканал" исправить свою работу. До первого июня они должны устранить все просадки, которые образовались из-за ремонта. Специальная комиссия проверит качество ремонта полотна. Если до июня на Краснознаменной мы не увидим изменения, то к "Водоканалу" будут предъявлены штрафные санкции, - отметил главный дорожник области.

ИСТОЧНИК KP.RU