Под Воронежем в мае разорвут самую длинную двойную сплошную

14 Май 2020 2020-05-14T12:27:45+03:00

Местные жители уже давно жалуются на неудобства на дороге в Нововоронеж

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14 мая руководитель департамента дорожной деятельности региона Максим Оськин в прямом эфире подчеркнул, что в мае будут сделаны разрывы сплошной разметки, тянущейся с 16 по 45 километр дороги из Воронежа в Нововоронеж. Активисты ОНФ называли ее самой длинной двойной сплошной разметкой в России.

Максим Оськин подчеркнул, что его департамент учел критику, которая поступила от местных жителей, но подчеркнул, что после нововведения ни один человек не погиб в ДТП на этом участке трассы, а до этого за 9 лет в авариях скончались более 100 людей.

В каких именно местах появится разметка не уточняется. Ранее уже были анонсированы шесть разрывов длиной по 1 -1,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU