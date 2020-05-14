Жительница Воронежской области лишилась 390 тыс рублей, пытаясь отменить интернет-покупку, которую не совершала

14 Май 2020 2020-05-14T12:18:20+03:00

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За 13 мая жертвами мошенников стали 19 жителей Воронежской области. Трое лишились своих сбережений, пытаясь купить товары в интернете. 16 жителей региона стали жертвами преступлений, довершись лже-сотрудникам финансовых учреждений. В общей сложности потерпевшие лишились более 1,6 млн рублей.

60-летней жительнице Нововоронежа позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансового учреждения и спросил, совершала ли она покупку в одном из мебельных интернет-магазинов. Пенсионерка удивилась, поскольку ничего не покупала. Тогда мужчина предложил отклонить несанкционированную оплату и сообщить ему для этого персональные данные. Введенная в заблуждение женщина продиктовала мошеннику реквизиты карты, после чего с нее исчезли 391 тысяча рублей.

Будьте бдительны при переводе денег, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также при приобретении или продаже товара через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU