В райцентре Воронежской области в квартире нашли погибшего юношу

14 Май 2020 2020-05-14T13:00:30+03:00

Рядом с ним лежала девушка, ее отвезли в больницу

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В Поворино в одном из домов на улице Лермонтова случилась трагедия. В ночь на 13 мая в правоохранительные органы сообщили, что в одной из квартир обнаружили тело 20-летнего парня. Рядом лежала 18-летняя девушка, она была без сознания. Ее отвезли в больницу.

Причину загадочной смерти выясняют сотрудники Следственного комитета.

- Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняют обстоятельства ЧП, - рассказали в региональном СУ СК. – По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом.

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ИСТОЧНИК KP.RU