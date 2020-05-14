В Воронеже из-за подрезавшего водителя произошла авария с двумя маршрутками и легковушкой

14 Май 2020 2020-05-14T11:18:08+03:00

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13 мая около 9.50 утра на Московском проспекте произошла массовая авария. В ДТП около остановки проспект Труда в сторону центра столкнулись две маршрутки и иномарка.

Авария произошла из-за неустановленного водителя. Кто-то "подрезал" ПАЗ маршрута № 76, который поворачивал с проспекта Труда на Московский проспект. 57-летний водитель маршрутки, уворачиваясь, допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 58в. Второй ПАЗик в свою очередь въехал в стоящий впереди автомобиль «Рено Логан».

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка второго "ПАЗика", ее отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, ищут водителя, подрезавшего первый ПАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU