2020-05-14T11:18:08+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за подрезавшего водителя произошла авария с двумя маршрутками и легковушкой

В больницу попала пассажирка "ПАЗика"
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Фото ГУ МВД России по Воронежской областиФото ГУ МВД России по Воронежской области
Изменить размер текста:

13 мая около 9.50 утра на Московском проспекте произошла массовая авария. В ДТП около остановки проспект Труда в сторону центра столкнулись две маршрутки и иномарка.

Авария произошла из-за неустановленного водителя. Кто-то "подрезал" ПАЗ маршрута № 76, который поворачивал с проспекта Труда на Московский проспект. 57-летний водитель маршрутки, уворачиваясь, допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 58в. Второй ПАЗик в свою очередь въехал в стоящий впереди автомобиль «Рено Логан».

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка второго "ПАЗика", ее отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, ищут водителя, подрезавшего первый ПАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем у ТРК «Град» установят фиксирующие нарушения камеры
Воронежцам напомнили, что фасоль, картофель и помидоры могут быть ядовитыми
Под Воронежем появится еще один надземный переход
Под Воронежем пообещали сделать освещение вдоль дороги
Заключенный напал на работника колонии под Воронежем
В Воронеже стало известно, повлияет ли продление режима самоизоляции на срок начала оплаты парковок
В Воронеже строительство нового выезда из микрорайона Тенистый может начаться в 2021 году
В Воронеже в очередной раз отремонтируют улицу Краснознаменную
Под Воронежем в мае разорвут самую длинную двойную сплошную
Жительница Воронежской области лишилась 390 тыс рублей, пытаясь отменить интернет-покупку, которую не совершала
В райцентре Воронежской области в квартире нашли погибшего юношу
В Воронеже из-за подрезавшего водителя произошла авария с двумя маршрутками и легковушкой
В Воронеже «Альфа-Ромео» провалилась под недавно починенный асфальт
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Респиратор помог поймать воронежца, который из мести угнал "Газель" соседа по гаражу
У сотрудника Нововоронежской АЭС обнаружили коронавирус
В Воронеже столкнулись три машины: один из водителей ранен
На кондитерской фабрике под Воронежем несколько человек заболели коронавирусом
Депутаты Воронежской Гордумы подарили малообеспеченным семьям 119 ноутбуков