2020-05-14T10:55:49+03:00
Происшествия

В Воронеже «Альфа-Ромео» провалилась под недавно починенный асфальт

Водитель отлучился в магазин, вернулся и увидел, что одно колесо ушло в яму [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Может быть серьезно повреждено не только колесо, но и часть днища машины.Может быть серьезно повреждено не только колесо, но и часть днища машины.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Около девяти часов утра 14 мая в Коминтерновском районе на улице Лидии Рябцевой недалеко от дома № 54 «Альфа-Ромео» провалилась под асфальт. Под землю ушло одно из колес машины.

Очевидцы ЧП рассказали, что водитель автомобиля припарковался и пошел в магазин «Пятерочка». А когда вернулся, колесо уже увязло в яме. На асфальте заметно, что его недавно ремонтировали. Местные жители сообщили, что не так давно была авария на водопроводе, и тогда для ликвидации прорыва пришлось перекапывать дорогу.

Водитель вызвал сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. На место ЧП, по словам очевидцев, также приехали сотрудники коммунальной организации «Квадра». Они о чем-то беседовали с водителем.

В «Квадре» комментарий по поводу инцидента обещали дать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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