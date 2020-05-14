В Воронеже «Альфа-Ромео» провалилась под недавно починенный асфальт

14 Май 2020 2020-05-14T10:55:49+03:00

Может быть серьезно повреждено не только колесо, но и часть днища машины. Фото: Максим ГОРОХОВ

Водитель отлучился в магазин, вернулся и увидел, что одно колесо ушло в яму [фото]

Изменить размер текста: A A

Около девяти часов утра 14 мая в Коминтерновском районе на улице Лидии Рябцевой недалеко от дома № 54 «Альфа-Ромео» провалилась под асфальт. Под землю ушло одно из колес машины.

Очевидцы ЧП рассказали, что водитель автомобиля припарковался и пошел в магазин «Пятерочка». А когда вернулся, колесо уже увязло в яме. На асфальте заметно, что его недавно ремонтировали. Местные жители сообщили, что не так давно была авария на водопроводе, и тогда для ликвидации прорыва пришлось перекапывать дорогу.

Водитель вызвал сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. На место ЧП, по словам очевидцев, также приехали сотрудники коммунальной организации «Квадра». Они о чем-то беседовали с водителем.

В «Квадре» комментарий по поводу инцидента обещали дать позже.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU