Респиратор помог поймать воронежца, который из мести угнал "Газель" соседа по гаражу

14 Май 2020 2020-05-14T10:48:01+03:00

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В Воронеже задержали престарелого мстителя, который хотел насолить соседу по гаражу.

27-летний воронежец ремонтировал в своем гараже в Советском районе «Газель-Некст». Завершив технические работы, он припарковал машину около гаража и продолжил работать в помещении. А когда закончил дела и вышел из гаража, обнаружил, что автомобиль испарился. Ущерб потерпевший оценил в 800 тысяч рублей.

Оперативники обнаружили похищенное транспортное средство в лесополосе недалеко от гаражного кооператива. В салоне автомобиля полицейские нашли защитные очки и респиратор.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили мужчину, который при себе имел средства индивидуальной защиты, схожие с теми, которые были обнаружены в похищенном автомобиле. 63-летнего подозреваемого задержали, и в полиции он признался, что проходя мимо гаража потерпевшего, увидел, что в замке зажигания оставлены ключи. Тогда он отогнал машину в близлежащую лесополосу. Потому как давно конфликтовал с потерпевшим и решил ему отомстить.

Теперь ему придется ответить за угон. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU