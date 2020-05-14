В Воронеже столкнулись три машины: один из водителей ранен

14 Май 2020 2020-05-14T10:28:14+03:00

Водитель "Ауди" попал в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В среду, 13 мая, в 7.30 у дома № 215 на Ленинском проспекте случилась авария, в которую попали три машины.

29-летний водитель «Ауди А4», житель Острогожского района, ехавший с Ленинского проспекта со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении Остужева, врезался в «Мазду СХ-5», двигавшуюся со стороны улицы Землячки. А потом по инерции немецкую иномарку отбросило на «Ладу-Ларгус». Водитель «Ауди» получил травму и попал в больницу. 52-летняя жительница Воронежа, рулившая «Маздой», и 66-летний мужчина, управлявший «Ладой», серьезных травм не получили.

- Всего 13 мая в Воронежской области случилось 105 ДТП, 85 из них – в Воронеже, 19 – в районах и одно – на федеральной трассе. В пяти авариях получили травмы пять человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU