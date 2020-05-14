Литературный музей приглашает воронежцев на «Ночь музеев» онлайн

14 Май 2020 2020-05-14T09:40:50+03:00

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Из-за сложившейся эпидемиологической обстановкой в связи с пандемией коронавируса всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая в онлайн-формате. В этом году она носит название «Символы». Литературный музей имени Никитина разработал авторские виртуальные программы. Посмотреть их можно будет на сайте музея и в группе музея в «Одноклассниках» с 16 по 19 мая.

«Имя поэта Ивана Никитина в искусстве XX века». О влиянии творчества Никитина на различные виды искусства XX века речь пойдет в программе старшего научного сотрудника Руслана Солопенко. Он расскажет о фактах столетней истории создания памятников поэту, классических музыкальных произведениях советских времен и узнаваемых полотнах художников. Прозвучат отрывки из воспоминаний об Иване Никитине известных писателей и выдающихся вокалистов XX столетия.

«В музее-квартире всенародной любимицы Марии Мордасовой». Имя Марии Мордасовой считается настоящей легендой. В Воронеже 15 лет работает единственный в стране музей, созданный в память о певице – музей-квартира народной артистки Советского Союза. Большую часть предметов, хранящихся здесь, можно смело отнести к символам послевоенного периода жизни советских людей. Из программы зрители узнают об уникальной истории экспонатов, их былом назначении и значении в жизни Марии Николаевны. Научный сотрудник Екатерина Агеева зачитает строки из писем к певице из знаменитого сундука Мордасовой.

Виртуальная игра «Путешествие в книжное царство». Для детей сотрудники музея приготовили новую игру, взяв за основу образ символа знаний – книгу. Для любознательных ребят распахнутся ворота в царство пословиц и поговорок. Литературное приключение не обойдется без загадок и символичных заданий, пройдя которые зрители смогут посмотреть музыкальный мультипликационный фильм «Гришкины книжки» по мотивам одноименного стихотворения Самуила Маршака.

«Сборник стихов Алексея Кольцова, который изменил мир литературы». Любители русской литературы безусловно знакомы с поэзией Алексея Васильевича Кольцова. Мелодичность его стихов, обилие народных символов в четверостишьях прославили его на весь мир в XIX веке. Старший научный сотрудник музея Маргарита Якович расскажет о череде случайных знакомств в жизни Алексея Кольцова, послуживших в конечном счёте изданию в 1835 году первого сборника поэта, который будет показан во время программы. Помимо интересных подробностей, предшествующих первым публикациям стихов, зрители услышат выдержки из статей литературных критиков XIX века.

«Рояльных дел мастер». В видеопрограмме старший научный сотрудник музея Юлия Хмылева расскажет о более чем столетней истории уникального предмета экспозиции музея-усадьбы Веневитинова - рояле фирмы «Шрёдер». Зрители узнают интересные факты жизни фабриканта Карла Шрёдера и музыкальных деятелей XIX века. В исполнении Юлии Хмылевой на этом рояле прозвучат произведения Рубинштейна «Мелодия», Мусоргского «Слеза», Веневитинова «Ноктюрн». К 1860-м годам самой крупной в Санкт-Петербурге по числу рабочих и по объему выпускаемых музыкальных инструментов была фабрика Карла Шрёдера. В 1872 году на Всемирной выставке в Лондоне инструмент Шредера получил одну из высших наград, а на Всемирной промышленной выставке в Вене фабрика Шредера была награждена Большой золотой медалью «За преуспеяние».

ИСТОЧНИК KP.RU