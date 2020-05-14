2020-05-14T08:23:47+03:00
Звезды

Платоновфест привезёт в Воронеж картины из Третьяковки и Русского музея

В программе три выставки
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В визуальной программе десятого Платоновского фестиваля, который перенесли с июня на 13-27 сентября, три экспозиции.

Арт-форум представит воронежцам выставку работ Александра Древина и Надежды Удальцовой из собрания Третьяковской галереи, Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств, выставку «Михаил Прехнер. 1930-е» из собрания Мультимедиа Арт Музея (Москва), экспозицию «Котлован» - это серия работ художника Сергея Баранова по прозе Андрея Платонова (картон, аппликация, акрил, карандаш).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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