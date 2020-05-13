В Воронежской области мужчина, сжегший 10 ульев соседа, может сесть на пять лет

13 Май 2020 2020-05-13T21:33:35+03:00

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Поворинские полицейские задержали по подозрению в краже десяти ульев безработного 39-летнего жителя села Октябрьское.

Хозяин сообщил о пропаже ульев еще 4 января. Но тогда стражам порядка не удалось выяснить, кто их стащил. Однако на днях полицейский узнал от сотрудника пункта приема цветных металлов, что недавно какой-то мужчина попросил его взять рамки для ульев. Оказалось, что хоть какие-то деньги решил выручить вор, которого не могли найти около пяти месяцев.

- Мужчину задержал. Он признался, что в отсутствие соседа украл у него ульи и перетащил на свой участок, потом сжег их, а металлические рамки припрятал, чтобы потом продать. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU