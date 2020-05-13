2020-05-13T21:33:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина, сжегший 10 ульев соседа, может сесть на пять лет

Он «погорел» на продаже припрятанных металлических рамок от жилищ пчел в пункт приема цветных металлов
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поворинские полицейские задержали по подозрению в краже десяти ульев безработного 39-летнего жителя села Октябрьское.

Хозяин сообщил о пропаже ульев еще 4 января. Но тогда стражам порядка не удалось выяснить, кто их стащил. Однако на днях полицейский узнал от сотрудника пункта приема цветных металлов, что недавно какой-то мужчина попросил его взять рамки для ульев. Оказалось, что хоть какие-то деньги решил выручить вор, которого не могли найти около пяти месяцев.

- Мужчину задержал. Он признался, что в отсутствие соседа украл у него ульи и перетащил на свой участок, потом сжег их, а металлические рамки припрятал, чтобы потом продать. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина, сжегший 10 ульев соседа, может сесть на пять лет
В центре Воронежа перекроют движение
В Воронеже предприниматели с двух рынков попросили губернатора о помощи
Сетевой магазин в центре Воронежа закрыли на пять суток
Экс-директор воронежской «Почты России» стал фигурантом еще одного уголовного дела
В Воронежской области директор незаконно раздал 125 тысяч рублей жене и своим работникам
Воронежцев просят активнее сообщать о потребности в дежурных группах детского сада
Сбербанк продлевает срок действия карт
Ситуация с коронавирусом в Воронежской области: стало меньше людей, изолированных в больницах и наблюдаемых на дому
Штрафы за отсутствие маски у детей в Воронеже во время коронавируса: юрист объяснил, на каком основании и кому его могут выписать
Главный дорожник Воронежской области ответит на вопросы в прямом эфире
Перенос ЕГЭ в Воронеже 2020: как для выпускников изменится прием в вузы
В Воронеже влюбленных наркоторговцев «повязали» в день их свадьбы
В Воронежской области выздоровели от коронавируса еще 72 человека
Губернатор Воронежской области завел страницу в «Одноклассниках»
В Воронежской области участок трассы «Дон» сделают скоростным и платным
В Воронеже на фото попала очередь в МФЦ, грозящая вспышкой коронавируса
Под Воронежем 9 мая внук ограбил своего 70-летнего деда