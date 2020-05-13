2020-05-13T21:17:03+03:00
Общество

В центре Воронежа перекроют движение

Правда, всего на два часа
Юрий КОЗЛОВ
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С 23.00 14 мая до 1.00 15 мая нельзя будет проехать по участку проспекта Революции. Касается это отрезка дороги вдоль Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова – от улицы Кардашова до улицы Карла Маркса.

В мэрии объяснили причину перекрытия:

- В это время там будут менять контактные сети.

Не исключено, что необходимость ремонта связана с ДТП, случившемся 30 апреля с эвакуатором. Напомним, машина повредила электропровода, которые упали на припаркованные «Порше» и «Киа». А вот водитель «Лады», авто которого отвозили на штрафстоянку, чудом получил свою «ласточку» назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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