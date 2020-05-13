В Воронеже предприниматели с двух рынков попросили губернатора о помощи

13 Май 2020 2020-05-13T21:17:19+03:00

Предприниматели готовы обратиться не только к губернатору, но и к президенту. Фото: кадр с видео

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В youtube появилось обращение предпринимателей с рынков «Придача» и «Воронежский» к губернатору Александру Гусеву. На видео от имени выступающая от имени торговцев непродовольственными товарами женщина рассказывает о том, что эти представители мелкого бизнеса даже не могут получить субсидию. Они не подпадают под перечень тех, кто кому полагаются выплаты, по ОКВЭД (общероссийскому классификатору видов экономической деятельности).

В то же время, по словам торговцев, руководители рынков готовы снизить арендную плату только наполовину. В то время как предприниматели готовы платить только 10 процентов за охрану и хранение товара.

В конце концов женщина, выступающая от имени коллег, задается вопросом, кто будет кормить 600 семей предпринимателей. И заявила, что если губернатор не поможет урезонить администрации рынков, то торговцы будут искать возможность обратиться напрямую к президенту.

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Обращение предпринимателей к губернатору Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU