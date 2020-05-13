2020-05-13T20:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Сетевой магазин в центре Воронежа закрыли на пять суток

Причина – плохая дезинфекция в условиях пандемии коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
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13 мая Центральный районный суд Воронежа привлек к административной ответственности магазин «Семь дней», расположенный в доме № 15 на улице Комиссаржевской. Это совсем рядом с Центральным стадионом профсоюзов.

В суде посчитали доказанным, что в магазине нарушали правила дезинфекции. Причем это могло нанести вред здоровью как посетителей, так и работников торговой точки.

В итоге на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» магазин закрыли на пять суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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