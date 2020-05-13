2020-05-13T20:14:21+03:00
Происшествия

Экс-директор воронежской «Почты России» стал фигурантом еще одного уголовного дела

Юрия Бесхмельницына подозревают в еще одной махинации
Юрий КОЗЛОВ
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Силовики обнаружили еще одну махинацию с недвижимостью, связанную с деятельностью Юрия Бесхмельницына.Силовики обнаружили еще одну махинацию с недвижимостью, связанную с деятельностью Юрия Бесхмельницына.Фото: из архива «КП»
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В региональном ГУ МВД сообщили, что бывший директор учреждения в сфере связи, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями – это экс-глава воронежской «Почты России» Юрий Бесхмельницын. Напомним, его подозревают в махинациях с квартирой матери знакомой. По версии следствия, по указанию Бесхмельницына, сначала эту жилплощадь отремонтировали, а потом сдали в аренду «Почте России» по завышенной плате. При том, что фактически его никак не использовали. В итоге предприятию был причинен ущерб на 1,4 миллиона рублей.

Напомним, на данный момент Юрий Бесхмельницын отбывает наказание в местах не столь отдаленных. Вначале Центральный районный суд дал ему условный срок, а потом облсуд по инициативе прокуратуры сменил его на реальный – 3,5 года колонии общего режима. 24,1 миллиона компенсации, который он должен заплатить «Почте России», тоже вроде бы никто не отменял.

За какие же прегрешения попал за решетку бывший глава воронежской «Почты России»?

По версии следствия, в бытность его работы при заключении контрактов на уборку помещений почты переплатили 22,4 млн. рублей из кармана государства. Сумма поменьше, но тоже немалая (1,3 млн. рублей) и, по данным силовиков, неправомерно завышенная, ушла на ремонт площадки почтовой автобазы.

Кроме того, по версии следствия, Юрий Бесхмельницын заправлял личную машину на карты компании. За 9,7 тыс. литров дизельного топлива и 70 литрах бензина госкомпания раскошелилась на 302 тысячи рублей.

Сам экс-начальник признал свою вину только в том, что на аренду квартиры на улице Студенческой, в которой фактически не жил, ушло 630 тысяч казенных денег. Этот ущерб бюджету он возместил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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