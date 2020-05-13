В Воронежской области директор незаконно раздал 125 тысяч рублей жене и своим работникам
Сотрудники Следственного комитета разбираются в деятельности директора одного из муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Павловского района. По их версии, с 2006 по 2019 год он незаконно установил повышенные надбавки и доплаты своей жене, работающей в той же организации. А еще один раз ее премировал, впрочем как и других работников (все это опять же необоснованно). В итоге из бюджета Павловского района «ушли» более 125 тысяч рублей.
- Действия директора подпадают под часть 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (до четырех лет лишения свободы), - сообщил руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Олег Шабунин. – Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU