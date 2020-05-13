Воронежцев просят активнее сообщать о потребности в дежурных группах детского сада

13 Май 2020 2020-05-13T19:12:34+03:00

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Указом от 13 мая губернатор Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 31 мая. Остался в документе и пункт о работе дежурных групп в детских садах. Тема для многих жителей региона актуальная, можно сказать, больная: с кем оставить маленького ребенка, если мамам и папам нужно идти на работу? Неоднократно родители обращались к властям с просьбой частично открыть детсады. Однако из-за эпидобстановки и тщательного согласования всех действий с санитарными врачами в апреле создали всего шесть таких групп: в Нововоронеже для детей сотрудников атомной станции и в частных заведениях областного центра. Еще одна группа накануне появилась в Новой Усмани.

Теперь же департамент образования, науки и молодежной политики сообщил, что дежурные группы будут открывать в зависимости от реальных потребностей населения. Для этого родителям нужно обратиться в дошкольную организацию и местное управление образование. А также подтвердить занятость в организациях, работа которых разрешена.

- Открытие дежурных групп будет согласовываться с Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области и при функционировании будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, - добавили в департаменте образования.

ИСТОЧНИК KP.RU