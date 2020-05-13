2020-05-13T19:04:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области: стало меньше людей, изолированных в больницах и наблюдаемых на дому

Ранее стало известно, что еще 72 человека выздоровели
Юрий КОЗЛОВ
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Коронавирус на данный момент обнаружили у 983 жителей области, 424 из них уже выздоровели.Коронавирус на данный момент обнаружили у 983 жителей области, 424 из них уже выздоровели.Фото: из архива «КП»
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В региональном оперативном штабе по коронавирусу снова обновили данные по ситуации с этой болезнью в Воронежской области. Оказалось, что за сутки меньше стало людей, изолированных в медицинских организациях. Их было 852, стало 838. Уменьшилось и число наших земляков, наблюдаемых на дому, – с 2372 до 2366.

Напомним, что за сутки выздоровели 72 человека – это рекорд с начала пандемии в нашем регионе. Заболели, между тем, 40 человек – почти вдвое меньше.

Всего коронавирусом с момента начала регистрации этого заболевания в нашем регионе в Воронежской области заразились 983 человека, 15 из них умерли. Таким образом, если учитывать всех выздоровевших от этой опасной болезни (а их уже стало 424), этот опасный вирус остается у 544 наших земляков. Надо учитывать и то, что, по статистике у около половины из них заболевание протекает без всяких симптомов. То есть, люди чувствует себя практически здоровыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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