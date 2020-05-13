Штрафы за отсутствие маски у детей в Воронеже во время коронавируса: юрист объяснил, на каком основании и кому его могут выписать

13 Май 2020 2020-05-13T18:42:28+03:00

По закону, средства индивидуальной защиты во время коронавируса должны быть на всех

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Масочный режим в Воронежской области с 12 мая ввел губернатор Александр Гусев. Средства индивидуальной защиты понадобятся, если вы захотите проехать в общественном транспорте или зайти, например, в аптеку или магазин.

Так как маски обязательны для всех жителей, это нам подтвердили в пресс-службе областного правительства, у родителей возник вопрос: «Что же делать с детьми?». Допустим, с малышом в магазин можно и не ходить, но как быть, если ребенка куда-либо необходимо отвезти на общественном транспорте или такси?

- Ответственность за нарушение масочного режима регламентируется ст. 20.6.1 КоАП. За невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрены штрафы, - комментируют в пресс-службе правительства Воронежской области.

Заглядываем в КоАП: «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС» (статья 20.6.1) обойдется в 1 000 – 30 000 рублей.

По закону, административная ответственность наступает с 16 лет. Платить за 16-18-летних, у которых нет своего заработка, конечно, придется все равно маме и папе. Могут наказать по КоАП и подростка, начиная с 14 лет - тогда точно оштрафуют родителей. А что с теми, кто младше?

- Трактоваться отсутствие маски на ребенке младше 14 лет будет не как административное правонарушение, а как, например, недобросовестная забота родителей о ребенке и его здоровье, - подчеркивает юрист в сфере медицинского права Анна Крюкова. - Маму и папу могут привлечь в рамках закона о профилактике безнадзорности, в соответствии с Семейным кодексом, могут задействовать органы опеки и попечительства – тут поле для фантазии огромное.

Нам на горячей линии одной из сети аптек Воронежа прокомментировали, что бывают детские маски, но, к сожалению, сейчас их нет в ассортименте. В ближайшей поставке их также не стоит ожидать.

Так что, если вам необходимо с ребенком посетить то или иное общественное место, придется как-то выкручивать с обычной маской или заказать многоразовую.

- Сначала было много заказов на детские маски. Мы даже не успевали их шить. Чаще всего спрашивали для детей 7-12 лет. Вообще мы, например, еще выпускали маски для малышей 3-6 лет, а также женские и мужские, - комментирует воронежский предприниматель Наталья Бабкина.

ИСТОЧНИК KP.RU