Перенос ЕГЭ в Воронеже 2020: как для выпускников изменится прием в вузы

13 Май 2020 2020-05-13T18:22:26+03:00

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Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Об этом сообщили 13 мая. Очевидно, что и министерство высшего образования скорректирует приемную компанию в вузы хотя бы по срокам. Подробная информация должна появиться позже, пока что известно следующее:

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

Тем временем представители ассоциации ведущих вузов страны «Глобальные университеты» предлагают отложить приемную кампанию до 15 августа, сделать прием документов и зачисление дистанционным. Творческий конкурс на некоторые специальности и собственные экзамены университетов провести онлайн. А также разрешить вузам самостоятельно установить начало учебного года, но не позднее 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU