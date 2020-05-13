В Воронеже влюбленных наркоторговцев «повязали» в день их свадьбы

13 Май 2020 2020-05-13T18:01:23+03:00

Теперь они могут разлучиться на 20 лет, именно такой срок грозит обоим [фото]

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В Воронеже поймали очередных Бонни и Клайда. Только эта влюбленная пара не баловалась с оружием, а занималась еще более мерзким делом – продажей наркотиков.

28-летний житель Кировской области и его 25-летняя подруга в 2019 году переехали в Воронеж, хотели устроиться на работу, но устраивающую их так и не нашли. В итоге они решили накопить деньги на свадьбу (молодая женщина к тому времени была беременна), торгуя синтетическими наркотиками. Они расфасовывали по пакетам смертоносную отраву (от кого они ее получили, еще предстоит выяснить) на съемной квартире, а потом делали закладки. В конце июля 2019 года они продали несколько партий «синтетики» наркоманам.

Вскоре полицейские напали на след этой криминальной парочки. Молодые люди все-таки успели пожениться. После регистрации брака они собирались уехать в Кировскую область, уже взяли билеты на дорогу, но на выходе из ЗАГСа их уже ждали оперативники. Полицейские нагрянули на квартиру новоиспеченных мужа и жены с обыском и нашли там 22 грамма синтетического наркотика. Еще 30 обнаружили в тайниках в Железнодорожном и Левобережном районах

Вместо медового месяца мужчина вынужден был раскрывать тайник, куда он клал "синтетику".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 ЦУ РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». После окончания расследования его передали в Железнодорожный районный суд. Семейной паре наркоторговцев грозит до 20 лет тюрьмы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU