2020-05-13T17:34:16+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области завел страницу в «Одноклассниках»

Ранее Александр Гусев зарегистрировался ВКонтакте
Юрий КОЗЛОВ
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Самый главный "одноклассник" Воронежской области ждет вопросов в комментариях.Самый главный "одноклассник" Воронежской области ждет вопросов в комментариях.Фото: принтскрин страницы Александра Гусева в "Одноклассниках".
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13 мая губернатор Александр Гусев завел личную страницу в «Одноклассниках». Это уже второй аккаунт главы региона в соцсетях. Ранее губернатор стал доступен ВКонтакте.

Глава региона призвал оставлять ему вопросы в комментариях под постами, которые собирается размещать регулярно. При этом Александр Гусев заявил, что приветствует конструктивную критику и в то же время просит не размещать сообщения, являющиеся спамом, и те, в которых есть матерные выражения.

Кстати, после размещения страницы ВКонтакте губернатор обещал обзавестись аккаунтом и в «Фейсбуке», а также в Инстаграме. Но, видимо, не все сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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