Губернатор Воронежской области завел страницу в «Одноклассниках»
13 мая губернатор Александр Гусев завел личную страницу в «Одноклассниках». Это уже второй аккаунт главы региона в соцсетях. Ранее губернатор стал доступен ВКонтакте.
Глава региона призвал оставлять ему вопросы в комментариях под постами, которые собирается размещать регулярно. При этом Александр Гусев заявил, что приветствует конструктивную критику и в то же время просит не размещать сообщения, являющиеся спамом, и те, в которых есть матерные выражения.
Кстати, после размещения страницы ВКонтакте губернатор обещал обзавестись аккаунтом и в «Фейсбуке», а также в Инстаграме. Но, видимо, не все сразу.
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ИСТОЧНИК KP.RU