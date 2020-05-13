2020-05-13T16:35:03+03:00
Общество

В Воронежской области участок трассы «Дон» сделают скоростным и платным

Реконструкцию проведут с 715 до 777 километры
Артем ИЛЬИН
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Участок трассы «Дон» с 715 по 777 километры в Верхнемамонском и Богучарском районах сделают скоростным. На нем обещают установить элементы интеллектуальной транспортной системы, шумозащитные экраны, новые фонари и ограждение. Это поможет увеличить уровень безопасности во время проезда этого участка вечером и ночью.

На участке с 740 по 777 километры, по которому часто едут в Москву, полосы расширят до 3,75 метра (на данный момент - 3,5 м.).

Кроме того, на этом участке для удобства людей со слабым зрением и инвалидов оборудуют пешеходные дорожки с противоскользящим покрытием и тактильными плитами, рядом с площадками отдыха и постом ДПС. На автостоянках обещают установить места для автомобилей маломобильных граждан.

После проведения реконструкции проезд по этому участку будет платным. Напомним, пока водителям приходится раскошелиться в четырех местах трассы «Дон»: обход Воронежа (с 492 по 517 км), сел Новая Усмань и Рогачевка (с 517 км по 544 км), в Новоусманском районе (участок с 544 км по 589 км) и в Каширском, Бобровском и Лискинском районах (с 589 км по 633 км).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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