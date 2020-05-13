2020-05-13T15:26:12+03:00
Происшествия

Под Воронежем 9 мая внук ограбил своего 70-летнего деда

Парень требовал у пенсионера деньги на алкоголь, но тот не дал
Юлия ДИДЕНКО
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В Семилуках 23-летний внук ограбил своего 70-летнего деда. Инцидент произошел 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 13 мая.

Ранее судимый парень заявился к пенсионеру и потребовал у него деньги на алкоголь. Но пожилой мужчина ему отказал. Тогда внук ударил деда и сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком, а затем сбежал. О случившимся горожанин сообщил в полицию лишь через несколько дней.

Парня задержали. Он признал вину и сказал, что сдал украденное в ломбард. За украшение он получил 11 тысяч, на которые купил новый телефон и алкоголь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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