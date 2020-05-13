Из Воронежа в Казахстан и Узбекистан улетели 184 военных и членов их семей

13 Май 2020 2020-05-13T15:11:25+03:00

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В Воронежском аэропорту сообщили, что, несмотря на запрет авиасообщения с другими странами, в мае еще два рейса ушли за границу. Отметим, что в последнее время только привозили наших земляков – 29 марта из Таиланда. 17 мая в Воронеже приземлится самолет из Армении с туристами не только из нашей области, но и из других регионов европейской части России.

Исключение на вылет сделали для военных. Дело в том, что в Воронежской академии имени Жуковского и Гагарина досрочно завершили учебный год, и иностранным курсантам нужно было возвращаться домой. В итоге 7 мая на военном транспортном самолете Министерства обороны отправили в город Актобе 55 граждан Казахстана. А 10 мая вторым спецрейсом отправили в Ташкент курсантов, выпускников и семьи военнослужащих – всего 129 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU