В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

13 Май 2020 2020-05-13T14:31:10+03:00

В ночь на 14 мая температура может упасть до -2 градусов

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В региональном ГУ МЧС сообщили, что получили от Воронежского гидрометцентра штормовое предупреждение. Дело в том, что ночью и утром 14 мая ожидаются заморозки – до -2 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в ночь на 14 марта +5 градусов. Однако сейчас информация на их сайте изменилась – теперь ожидают +3. А при такой температуре заморозки в отдельных местах Воронежской области, конечно, не исключены.

Прежде всего предупреждение касается жителей сельской местности и дачников. Им придется в эту ночь максимально обезопасить от заморозков поля, сады и огороды.

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ИСТОЧНИК KP.RU