2020-05-13T14:23:12+03:00
Происшествия

В Воронеже экс-директор предприятия полтора года якобы оплачивал аренду неиспользуемого помещения

Деньги он забирал себе
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже бывшего директора учреждения в сфере связи подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 13 мая.

Выяснилось, что руководитель отремонтировал нежилое помещение, принадлежащее матери его знакомой. Затем он арендовал его от организации по завышенной плате за использование под офисное помещение.

По версии следствия, подозреваемый чуть больше полутора лет оплачивал арендную плату помещения, которое по прямому назначению не использовалось. Тем самым бывший руководитель причинил предприятию ущерб на сумму около 1 млн 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 225 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Бывший директор, кстати, сейчас отбывает наказание в колонии за совершенные им ранее должностные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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