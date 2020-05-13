В Воронежской области гражданин Таджикистана чуть не устроил пандемию фальшивых денег

13 Май 2020 2020-05-13T13:48:43+03:00

Он пытался продать 72 поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей

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Дошло до суда дело 33-летнего гражданина Таджикистана. По версии следствия, в декабре 2019 года он купил в Москве 72 поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей каждая. Их он перевез в Борисоглебск, а в начале январе 2020 года попытался продать в поселке Грибановский. Однако его задержали, а фальшивки изъяли. Мужчину арестовали.

Теперь гражданин Таджикистана будет отвечать в суде по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ «Покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU