Перенос ЕГЭ в Воронеже 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Проведение Единого государственного экзамена вновь решили перенести на более поздний срок. Об этом 13 мая сообщило Министерство просвещения России. Новые даты и расписание экзаменов еще не известны. Их обещают озвучить в ближайшее время.
Кроме того, формат проведения ЕГЭ скорректируют: его будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Остальным оценки в аттестат могут выставить по итогам года.
Окончательно решился вопрос с судьбой девятиклассников. Минпросвещения отменило обязательные ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки все ребята получат на основании годовых.
Напомним, ранее сообщалось, что проведение единого госэкзамена начнется с 8 июня, а ОГЭ - с 9 числа. Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору, оставив только две обязательные дисциплины.
ИСТОЧНИК KP.RU