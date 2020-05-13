2020-05-13T13:46:48+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ в Воронеже 2020: когда пройдут экзамены для школьников

ОГЭ для девятиклассников полностью отменили
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено департаментом образования Воронежской области.фото: предоставлено департаментом образования Воронежской области.
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Проведение Единого государственного экзамена вновь решили перенести на более поздний срок. Об этом 13 мая сообщило Министерство просвещения России. Новые даты и расписание экзаменов еще не известны. Их обещают озвучить в ближайшее время.

Кроме того, формат проведения ЕГЭ скорректируют: его будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Остальным оценки в аттестат могут выставить по итогам года.

Окончательно решился вопрос с судьбой девятиклассников. Минпросвещения отменило обязательные ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки все ребята получат на основании годовых.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение единого госэкзамена начнется с 8 июня, а ОГЭ - с 9 числа. Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору, оставив только две обязательные дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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