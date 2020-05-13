2020-05-13T13:38:34+03:00
Происшествия

В Воронеже молодоженов-наркосбытчиков задержали на выходе из ЗАГСа

Таким образом супруги хотели заработать деньги, так как не смогли найти другую работу
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в суд направили уголовное дело на молодоженов, которых обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 13 мая.

Выяснилось, в 2019 году 28-летний житель Курской области и его 25-летняя возлюбленная решили начать новую жизнь. Они переехали в Воронеж, где хотели устроиться на работу, накопить деньги, создать семью и приобрести жилье.

Но в столице Черноземья найти работу они не смогли. Мужчина хотел жениться на девушке, которая на тот момент была беременна. На это ему нужны были деньги. Тогда он предложил ей сбыт наркотиков.

Жених получил партию запрещенных веществ от неизвестного. На съемной квартире он вместе с невестой расфасовал его. И в конце июля 2019 года они сбыли наркотики через тайники-закладки.

Молодоженов задержали сотрудники полиции прямо на выходе из ЗАГСа. На них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интренет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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