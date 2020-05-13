2020-05-13T13:37:27+03:00
Общество

В первые майские праздники воронежцы активно играли в онлайн игры, а во вторые – заинтересовались госуслугами

Аналитики МТС на основе обезличенных больших данных (BigData), проанализировали активность жителей российских городов-миллионеров в сети интернет.Наиболее популярными сервисами у воронежцев оказались геймерские платформы, онлайн-кинотеатры и интернет-маг
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В первые майские выходные по сравнению с концом апреля воронежцы продемонстрировали резкий рост интереса к киберспортивным и геймерским платформам: в 2 раза выросло количество обращений к таким ресурсам, как Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Люди используют многопользовательские игры и стриминговые платформы в том числе для общения друг с другом. По данным WASD.TV, за последний месяц на 87% выросло количество IRL-стримов (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни). Пользователи платформы показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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